На Аляске спрятали от туристов опасный автобус из книги "В диких условиях"

Старый автобус, являвшийся своего рода достопримечательностью штата Аляска благодаря книге и фильму "В диких условиях", перенесли в "безопасное место". Именно в нем в 1992 году несколько месяцев жил и умер от истощения американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. О нелегком решении эвакуировать местную знаменитость сообщил местный департамент природных ресурсов.

По мнению чиновников, располагавшаяся в далеком от цивилизации отдаленном лесистом районе достопримечательность стала представлять собой большую опасность для туристов. После выхода в 1996 году книги Джона Кракауэра о приключениях Маккэндлесса "В диких условиях" и одноименной картины Шона Пенна в 2007-м толпы любителей острых ощущений отправились по стопам путешественника, желая добраться до культового автобуса. Для многих эта затея закончилась печально - люди терялись, получали серьезные травмы или даже погибали. Так, в июле 2019 года трагически погибла 24-летняя белорусская актриса Вероника Никонова. Отправившись в приключенческое свадебное путешествие, она вместе с мужем благополучно добралась до автобуса и даже переночевала в нем. На обратном пути пара пыталась пересечь реку Текланика, но девушка оступилась и упала в воду. Из-за прошедших накануне обильных дождей течение было сильным, когда Веронику удалось вытащить из воды, она уже не дышала.

Автобус был эвакуирован при помощи военного вертолета. Куда его перевезли, не сообщается. Известно только, что это безопасное место, скрытое от глаз туристов, - именно там звезда фильма и будет дожидаться решения властей штата о своей дальнейшей судьбе.