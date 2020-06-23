На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров

В Кремле огласили полный список высокопоставленных гостей Парада Победы 24 июня.

В Москву прибудут лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать​​​. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия", - перечислил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также на Параде будут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.