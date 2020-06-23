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23.06.2020 21:10
Рубрика: Власть

На выплаты детям до 16 лет направлено свыше 270 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Родители более чем 27 млн детей детей в возрасте до 16 лет смогут получить новую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда. На эту дополнительную помощь семьям направленно 274 млрд рублей, перечислять выплаты начнут с 1 июля.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Всего в нашей стране свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет, - сообщил глава Минтруда Антон Котяков. - На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для неё не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда".

С начала пандемии семьям с детьми в возрасте от 0 до 16 лет, уже было перечислено свыше 270,2 млрд рублей, ранее подсчитали в Минтруде. Из этой суммы 207,5 млрд рублей были направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Еще 62,7 млрд рублей перечислили месячными платежами по 5 тыс. рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет.

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Те родители, кто не успел еще подать заявление на получение выплат на детей в возрасте до от 0 до 3 лет и от 3 до 16 лет, могут сделать это вплоть до 1 октября. Вся причитающаяся сумма придет к ним единым платежом.

Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки, уточнили в Минтруде.

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