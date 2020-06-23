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Новая "болезнь" поразила смартфоны Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
23.06.2020,  
18:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Некоторое время назад, вскоре после выхода флагманской линейки Samsung Galaxy S20, покупатели новинок пожаловались на зеленый оттенок экрана. Довольно быстро разработчики исправили этот недостаток, но недавно выяснилось, что проблема затрагивает и другие модели.

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Как пишет Sammobile, пользователи из США, Европы и Индии жалуются на аналогичный сбой в смартфонах Galaxy Note 8 и Note9, Galaxy S9, S10 и Galaxy Note 10 Lite.

Зеленое свечение возникает, когда дисплей работает в режиме минимальной яркости или близком к нему. При этом, как утверждает издание, проблема не является массовой - во всяком случае, пока.

"Зеленый экран" хорошо виден на фото (твит нужно развернуть, кликнув на него).

По всей видимости, для новых смартфонов, которые затронула необычная напасть, тоже в скором времени будет выпущен патч.

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Фото: Istock
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