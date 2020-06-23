Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей

За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей. Почти в 70% случаев люди сами предоставляют данные мошенникам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом.

По данным ЦБ, средняя операция, которая совершается без согласия граждан, составляет около 10 тыс. руб., а без согласия юрлиц - 152 тыс. руб. Около половины мошеннических операций происходит с приобретении товаров и услуг по интернету, треть составляют операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием клиентов, менее 10% - в банкоматах и POS-терминалах.

При этом 69% мошеннических операций совершаются с помощью социальной инженерии, когда люди сами предоставляют свои личные данные мошенникам. Поэтому доля возврата таких средств небольшая.

Однако, если сравнить с прошлым годом, то ясно, что объем и количество мошеннических операций уменьшаются. В 2019 году объем операций, которые были совершены без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, составил 6,4 млрд руб., количество таких операций - 576 тыс.