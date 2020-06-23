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Обзор Lenovo Yoga C740. Даже трансформеры бывают мощными

Текст:   Федор Казаков
23.06.2020,  
16:41

Удивительно, но формат ноутбуков-трансформеров всё же прижился на рынке и завел поклонников. И когда мы говорим о трансформерах, мы не имеем в виду не их войны с десептиконами (к большому сожалению), а вид ультрабуков с сенсорным экраном и возможностью превращения в планшет.

Зачастую такие устройства стоят больше, чем MacBook, и не обладают выдающимися характеристиками. Ситуацию вызвалась исправить компания Lenovo, выпустившая на рынок ноутбук-трансформер Yoga C740 на базе 10-го поколения процессоров Intel Core. Стоит ли игра свеч? Или всё же купить iPad и ноутбук? Постараемся разобраться в этом вопросе.

(Почти) отличительная производительность

Почему же в заголовке стоит такое коварное и вечно всё портящее слово "почти"? Несмотря на то, что сердцем ноутбука является довольно неплохой Intel Core i5 10210-U, ноутбук хорош при стандартном повседневном режиме, при использовании технологии Boost и в особенности - при сильных краткосрочных нагрузках. Однако при постоянных серьезных нагрузках мощность ноутбука зачастую урезается, а пиковая производительность довольно серьёзно падает. Это происходит из-за особенностей спорного поколения процессоров Intel Comet Lake и ставки Lenovo на "тишину" и снижение нагрева.

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Многие читатели на этом моменте уже было потянулись закрывать вкладку браузера, но поверьте - не стоит этого делать. Во-первых, если с процессором вышла непонятная история, то вот на оперативной памяти никто жалеть не стал. Это отличная и очень быстрая память DDR4 объёмом 16 Гб с поддержкой разгона частоты. А во-вторых, с SSD здесь тоже не стали разыгрывать комедию и поставили сюда отличный и очень производительный диск аж на 1 Тб, который загружает систему буквально за 10 секунд.

Lenovo Yoga C740. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Нельзя не отметить современный модуль Bluetooth 5 в тандеме с Wi-Fi 6, два порта USB-C 3.1 Gen 1 (разумеется, с поддержкой протокола Super Speed и Display Port), один порт USB-A 3.1 Gen 1 и разъём под наушники 3,5 мм. Да, с портами негусто, но для ноутбука трансформера больше и не надо. Ну и, конечно, у ноутбука есть всё тот же посредственный сканер отпечатков пальцев и интересная, но для многих неактуальная фишка с физической шторкой для блокировки веб-камеры.

Производительности ноутбука с лихвой хватает на все повседневные задачи и даже на простенькие игрушки. Да, видео в 4K на нём не помонтируешь и с 50 слоями в Photoshop не поработаешь, но тем не менее это очень мощная машина, которая справится с любой тяжёлой программой. Не стоит забывать, что со всеми своими габаритами, мощным железом и сенсорным экраном ноутбук весит всего лишь 1.4 кг, что по меркам таких устройств очень немного.

Удивительно хороший FullHD-экран

Именно на этом пункте хочется остановиться и поговорить более детально. Несмотря на то, что за последние годы Windows-ноутбуки совершили мощный качественный скачок вперёд, до экранов MacBook им довольно далеко. И Lenovo Yoga C740 не стал исключением из этого правила. Тем не менее у него отличная IPS-матрица с диагональю 14 дюймов, которая работает на пределе своих возможностей. Инженеры Lenovo постарались и каким-то неслыханным и чудесным образом (наверняка это шаманство или колдовство с драконами, не иначе) увеличили углы обзора. Даже при взгляде сбоку картинка на экране не сильно потеряет в контрастности - это позволяет спокойно смотреть фильмы в компании трёх человек. Тем более что здесь есть поддержка HDR, а это значит, что и YouTube, и Netflix принесут дополнительное удовольствие во время просмотра.

Lenovo Yoga C740. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Сенсорный экран у Lenovo Yoga C740 также работает замечательно: за всё время использования, к нему не возникло никаких нареканий. А еще он отлично сочетается с фирменным стилусом-пером, которое, хоть и не дотягивает до решений Apple или Microsoft, тем не менее отлично распознаёт степень нажатия и доставляет удовольствие при использовании. Ну и стоит признать, что пользоваться Windows в планшетном режиме довольно удобно, кто бы там и что ни говорил.

Клавиатура, корпус и автономность

К великому сожалению, Lenovo так и не начала красить клавиши в отличный от корпуса цвет или как-то выделять их. Но это не мешает клавиатурам китайской компании быть одними из лучших в мире Windows-ноутбуков.

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Ход клавиш превосходен, клавиатурой очень удобно пользоваться, на ней легко и быстро печатаются большие материалы. Кроме того, несколько функциональных клавиш наконец-то разнесли чуть подальше друг от друга, так что ложных срабатываний стало меньше. А вот тачпад стал немножко похуже, если сравнивать с предыдущими моделями Lenovo. Нет, он всё ещё очень даже ничего, но ощущения от его использования уже не те. Скорее всего, всему виной размер.

Lenovo Yoga C740. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Корпус выполнен из обработанного алюминия и просто влюбляет в себя при каждом использовании ноутбука. До уровня MacBook ещё далеко, но тем не менее начало положено. Да, у ноутбука объективно островаты углы на стыках граней, но это совершенно не доставляет дискомфорта, а скорее даже наоборот, приучает печатать быстрее.

С автономностью у ноутбука всё очень неплохо. Разумеется, это никакие не 13 часов использования, как обещает нам сама Lenovo, но часов 8 этот ноутбук протянет спокойно, если не нагружать его ресурсоёмкими задачами. При пиковой загрузке автономность ноутбука снижается практически вдвое и составит около 4-4,5 часов. Это, кстати, достойный результат.

Итак, давайте ответим на вопрос: нужен ли такой ноутбук, когда можно взять связку ноутбука и планшета? Да, такой ноутбук нужен! У него отличная производительность, очень достойный сенсорный экран, стильный и строгий дизайн, хорошая автономность и классная клавиатура. Да, минусы тоже есть, но тем не менее это ноутбук-трансформер, средняя цена которого составляет примерно 86 тысяч рублей, что делает его отличной покупкой для всех, кто вообще думает в направлении трансформеров.

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