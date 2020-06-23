Онколог рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram предупредила об опасности кондилом.

- На начальных стадиях кондиломы бессимптомны. Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. Обычно не вызывают дискомфорта и на них не обращают внимания. Но, к сожалению, они растут и постепенно срастаются в одно большое образование. Кондиломы - результат поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ). Тем самым, который вызывает рак шейки матки. Кондиломы представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются, - уточнила врач.

Пытаться самостоятельно избавляться от появляющихся наростов не надо - это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к озлокачествлению.

Кондиломы нужно удалять, предварительно проконсультируясь у врача. Лазерное иссечение - основной метод лечения.

- Метод считается самым стерильным, так как хирург не касается нароста ни руками, ни инструментами. Время восстановления зависит от распространенности процесса, - отметила Елена Смирнова.