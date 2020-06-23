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23.06.2020 15:17
Рубрика: Власть

ОП РФ внесла в базу 380 тысяч наблюдателей

Текст: Галина Мисливская

Почти 380 тысяч человек подали заявки на участие в общественном наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель координационного совета палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мы ведем прием заявок уже практически три месяца, прием документов продолжается. Вместе с нами в наблюдении участвуют более 1 600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий", - приводит слова Григорьева ТАСС.

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"В нашу общую централизованную базу данных эти данные попадают с небольшой задержкой в один-два дня, на данный момент в нашей базе данных учтены 380 тысяч наблюдателей, это беспрецедентно большая цифра", - сказал Григорьев.

Он отдельно отметил, что своих представителей делегируют "все парламентские партии, даже КПРФ, которая сделала заявление, что сама не будет в этом участвовать". Коммунисты не стали подписывать соглашение с ОПРФ, но участвуют в формировании наблюдательского корпуса по договоренности с общественными палатами регионов, пояснил Максим Григорьев.

По его словам, что более 10 тысяч наблюдателей направили непарламентские партии.

Ранее Григорьев рассказал "Российской газете", что система общественных палат планирует привлечь порядка 500 тысяч наблюдателей, чтобы обеспечить контроль за всеми процедурами на всех 96,5 тыс. участков по стране.

По просьбе главы Центризбиркома Эллы Памфиловой прием заявок от кандидатов в наблюдатели продлится до конца июня.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Общественная палата Изменения в Конституцию РФ

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