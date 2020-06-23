Определились новые даты ЧМ-2021 по хоккею

На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который прошел в формате видео-конференции, утвердили новые даты чемпионата мира 2021 года в Латвии и Белоруссии.

Турнир примут две столицы - Рига и Минск - с 21 мая по 6 июня. Первоначально он должен был состояться с 7 по 23 мая. Расписание чемпионата и информация по билетам появится позднее.

Напомним, хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Кроме того, были продлены полномочия президента организации Рене Фазеля до сентября следующего года. Нынешний выборный конгресс в Петербурге, как и ЧМ-2020 в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменили из-за пандемии коронавируса.