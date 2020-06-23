В ЮАР раскопали останки гигантских росомах

Ученые из Геологического общества Южной Африки и Университета Витватерсранда опубликовали авторскую статью об исследовании, проведенном в Лангебанвеге - палеонтологической "стране чудес". Они обнаружили там множество окаменелых останков древних существ, включая гигантских росомах и выдру размером с волка.

Статья появилась на портале Phys.org. Исследование было проведено на западном побережье Южной Африки, примерно в 120 км к северу от Кейптауна.

Там расположен карьер, который представляет огромный интерес для специалистов. В нем были обнаружены окаменелые останки существ, населявших эту территорию около пяти миллионов лет назад. Животный и растительный мир здесь были очень богатыми.

Средняя температура воздуха была на 2-3 градуса выше, а уровень моря был выше современного на 30 метров. Раскопки указывают на видовое разнообразие. Например, только ископаемых птиц здесь было найдено 90 видов.

Кроме того, были обнаружены останки гиен, саблезубых тигров, гигантских родственников современных медведей, трех отличавшихся друг от друга родственников слонов, включая самого древнего мамонта, носорогов и бегемотов.

Здесь же была найдена гигантская росомаха. Анализ показал, что она отличалась от другой гигантской росомахи, Plesiogulo botori, останки которой ранее нашли в Кении и Эфиопии. Это означает, что в конце эпохи миоцена и в начале эпохи плиоцена, то есть 5-6 миллионов лет назад, в Африке сосуществовало два очень крупных вида, которые мы сегодня называем росомахами.

Новый вид получил название Plesiogulo aff. Monspesulanus. Его скелет оказался подобен скелету современной росомахи, хотя кости конечностей у этого существа были менее вытянутыми и более плотными.

Оно обладало очень мощными челюстями. Исходя из анатомии, ученые предположили, что гигантская росомаха не преследовала свою добычу, а нападала на нее из засады.

Это животное было размером с леопарда и весило около 65 кг. Для сравнения, крупнейшие современные росомахи достигают веса 20 кг. Древнее существо обладало массивными зубами, способными перемалывать кости, хотя и не до такой степени, как зубы современных гиен.

В целом, это был весьма грозный хищник. Исследователи предполагают, что гигантские росомахи вымерли из-за изменения климата и ужесточившейся конкуренции с другими плотоядными животными.

Также ученые раскопали останки гигантской выдры, которая была размером с современного волка и весила до 40 кг. Этот вид получил название Sivaonyx hendeyi. Предварительный анализ показал, что его представители могли появиться около 11 миллионов лет назад, а вымерли примерно 2,5 миллиона лет назад.

Эти выдры жили как в воде, так и на суше. Причем в воде, судя по всему, времени они проводили больше. Они тоже обладали двумя рядами очень крепких зубов. Их диета в основном состояла из крупной рыбы, включая сомов, моллюсков и ракообразных. Питались они также амфибиями, грызунами и птицами. Кстати, эти существа не являются прямыми предками современных выдр.