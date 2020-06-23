Паулина Андреева на самоизоляции писала сценарий сериала "Псих"

Режиссер Федор Бондарчук с командой возобновили съемки сериала "Псих". Режиссер, для которого это первый сериальный проект, приступил к основному блоку съемок, который пройдут в Москве и Подмосковье. Премьера этой 8-серийной психологической драмы, которая входит в линейку собственных сериалов оригинального производства сервиса more tv, запланирована на ноябрь этого года.

Во время самоизоляции съемочная группа во главе с Федором Бондарчуком, продюсерами Алексеем Киселевым, Сергеем Бондарчуком и автором сценария Паулиной Андреевой вела активную подготовку проекта в режиме онлайн.

"Возвращение на съемочную площадку после трехмесячной паузы, которую мы взяли вместе со всем кинопроизводством, - это отдельная радость. И мне особенно приятно, что первые дни после снятия режима самоизоляции я провожу, именно снимая "Психа", - сказал Федор Бондарчук.

Паулина Андреева, автор сценария сериала призналась: "В моем случае самоизоляция стала подарком. Хоть говорить об этом и неловко, но это так. У меня была возможность еще больше сконцентрироваться на одном и важном процессе - сценарием для "Психа". Это текст, который требует консультаций с профессионалами по разным вопросам и постоянного ресерча . Именно этим я и занималась в последние месяцы".

"РГ" уже писала о том, что сериал "Псих" рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Все эти проблемы нужно решать. Сюжет о психотерапевте, которому самому нужна помощь, не новый - напомним, вся страна недавно засматривалась сериалом "Триггер" со схожей интригой. Однако способ исполнения обещает быть оригинальным.

Для Константина Богомолова роль Олега - первая главная роль не только в сериале, но и в кино. В театре он исполнял главные роли, в фильмах - нет. Главную женскую роль играет Елена Лядова. Роза Хайруллина - согласно кастингу - мать психотерапевта. А Олег Меньшиков - коллега. Также в сериале заняты Аня Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие.

Продюсеры сериала - а среди них Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, и сын Федора Бондарчука Сергей - говорят о том, что этот сериал можно назвать психотерапией на дому. Так ли это - проверят зрители, тем более, что после того, что все переживают, в связи с пандемией, психотерапия очень нужна. Любопытно, будут ли включены в сериал моменты, связанные с нынешней эпидемией?

Но, как бы то ни было, Вячеслав Муругов - президент "НМГ Студии" и продюсер - уверен, что "благодаря первому режиссерскому сериалу Федора Бондарчука, сделанному Федором с потрясающей командой, новое контентное направление НМГ добьется новых рекордов трафика и смотрения".