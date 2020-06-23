Перенесшие коронавирус россияне рассказали о последствиях болезни

Выписавшиеся из больниц после COVID-19 жители России рассказали, что "побочные эффекты" инфекции растягивается на долгие месяцы после того, как проходит острая стадия недуга.

Переживший подключение к ИВЛ 55-летний юрист Семен Долженко вспоминает, что без кислородной маски дышать было "чудовищно сложно". Зато с ней было достаточно комфортно.

В результате перенесенного недуга у мужчины зафиксировали поражение большей части легких. После выписки из больницы примерно две недели было трудно дышать и ходить, рассказал Семен Долженко aif.ru.

- Три часа средней активности сменяются диким упадком сил. Часто болит голова - связываю это с нехваткой кислорода, - поделился россиянин.

Журналистка Екатерина Сажнева вылечилась от коронавируса два месяца назад, однако до сих пор ощущает последствия заболевания. В частности, пропала чувствительность на ноге. Вероятно, из-за осложнения, связанного с периферийной нервной системой.

- Одна нога нормально, а вторую хоть иголками коли - ничего не чувствую. Знаю девушку, у которой сосуды головного мозга пострадали. Есть женщина, к которой не вернулось обоняние. Как не понятно, чем лечить коронавирус, так и не понятно теперь, как восстанавливаться, - отметила Екатерина Сажнева.

Кроме того, перенесшие COVID-19 жалуются на проблемы со сном, постоянную усталость, "синдром горячих глаз" (как при лихорадке), трудности с концентрацией.