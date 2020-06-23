Песков: Внесение поправок в Конституцию не потребует сиюминутных выборов в Госдуму

Вступление с силу поправок к Конституции не предполагает досрочные выборы в Госдуму или срочные перестановки в судах и Генпрокуратуре. Об этом заявили в Кремле.

"Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будут ли в случае принятия поправок к Конституции проведены досрочные выборы в парламент или переназначения на ключевые позиции Конституционного, Верховного суда и Генпрокурора.