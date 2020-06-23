Подписан закон о скидке за быструю оплату штрафа банкирами и брокерами

Президент Владимир Путин подписал закон об оплате штрафов за правонарушения в сфере финансовых рынков со скидкой в 50%, если оплата произведена в течение 20 дней после вынесения постановления.

Закон касается как штрафов на должностных лиц (сотрудников банков, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и так далее), так и юрлиц.

"В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", - говорится в законе.

До сих пор скидка в размере 50% при оплате в течение 20 дней предоставлялась только при оплате штрафов за нарушение ПДД. Новый закон позволит существенно сэкономить на штрафах: за нарушения на финансовых рынках они могут достигать миллионов рублей.