Поездом на юг можно добраться безопасно и комфортно

Холдинг "РЖД" возвращает в расписание более 70 поездов дальнего следования, ранее отмененных из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Из них 36 поездов ФПК назначены на южные направления - они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования. Возвращение поездов произошло благодаря постепенному увеличению спроса на поездки у пассажиров.

Системами обеззараживания воздуха оборудованы все пассажирские вагоны, произведенные Тверским вагоностроительным заводом (входит в "Трансмашхолдинг"). Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое - до 200 тысяч в сутки. Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона.

Большинство проездных документов (37%) куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% - на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.

Согласно опросу, проведенному ФПК, 88% респондентов готовы поехать на поезде уже в течение месяца после снятия ограничительных мер. Однако соблюдение мер безопасности во время поездок по-прежнему очень актуально. И это одна из причин, по которой многие пассажиры отдадут предпочтение поездам.

- Поезд безопаснее самолета по ряду причин: начиная с того, что в поезде в любом вагоне на пассажира приходится больше площади, чем в самолете, - подчеркивает председатель межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков. - И, наконец, в поездах всегда была возможность выкупить все места в купе для тех, кто опасается заражения. Вероятно, пассажиры станут больше этим пользоваться. Кроме того, до конца июня 2020 года это можно было сделать со скидкой 25% в купе и 40% в СВ. К тому же РЖД предпринимает целый комплекс мер по обеззараживанию вагонов и поверхностей, а проводники носят маски и дезинфицируют руки. Я предполагаю, что на самолетах будет выше стоимость билетов, так как у авиакомпаний есть лизинговые платежи и для них всегда важны ранние продажи. Сейчас же мало кто будет покупать билет за полгода. В связи с этим, я думаю, что при поездках средней дальности, в 1000-2000 км, возможен переток пассажиров с самолета на поезд.

Так, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной с биологической точки зрения перевозки пассажиров: вагоны проходят дезинфекцию в депо, а в пути следования их не менее четырех раз в сутки убирают с применением дезинфицирующих средств. При этом все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. Во время поездки пассажирам не менее двух раз в сутки измеряют температуру с помощью бесконтактного термометра, и, если кто-то из них в пути почувствует недомогание или будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему будут приглашены медицинские работники.

Важную роль в обеспечении безопасности пассажиров с эпидемиологической точки зрения играют инженерные решения, которые применены в самих пассажирских вагонах: так, например, в вагонах "Трансмашхолдинг" устанавливает системы обеззараживания воздуха. Ими оборудованы все пассажирские вагоны, произведенные Тверским вагоностроительным заводом (входит в "Трансмашхолдинг"), начиная с 2009 года.

Компактные высокотехнологичные устройства очищают воздух с помощью амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп высокой мощности - аналогичных тем, что используют для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях. При попадании в установки бактерии и вирусы перестают быть опасными для человека. Также в системах предусмотрены специальные защитные решетки, которые оберегают пассажиров от ультрафиолетового излучения. Каждая установка может обеззараживать до 2500 м3/час.

В вагонах "Трансмашхолдинга" также начали устанавливать систему обеззараживания воды с помощью ультрафиолета в пурифайерах - аппаратах для раздачи питьевой воды, в которых проводится ее обеззараживание.

"Устройства для обеззараживания воздуха и воды прошли полный цикл испытаний в профильном институте Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора", - отмечает заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

ФПК и "Трансмашхолдинг" также прорабатывают сегодня дополнительные решения для обеспечения биологической безопасности пассажиров. Например, автоматические торцевые двери, персональные шторки спального места, дополнительное обеззараживание туалетных комнат системами ультрафиолетовой обработки после каждого посещения.

"Современные технологии дают возможность реализовать целый спектр решений, позволяющих существенно уменьшить риск заболевания бактериальной или вирусной инфекцией в транспорте, - говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. - Возможность их применения и эффективность должна оцениваться исходя из конкретных условий перевозок. Известно, что "Трансмашхолдинг" находится в постоянном диалоге по этому вопросу со всеми своими крупнейшими потребителями - и железнодорожниками, и операторами городских транспортных систем".

Сегодня "Трансмашхолдинг" работает над выпуском вагонов нового поколения, в соответствии с долгосрочным договором, подписанным с ФПК в феврале 2019 года. Разрабатывая их, в "Трансмашхолдинге" учитывают современные требования удобства, надежности и безопасности пассажиров. К примеру, компания прорабатывает новые концепции некупейного вагона, которые предусматривают включение в конструкцию более комфортных удлиненных спальных полок, индивидуальных сейфов с электронными замками и душевых кабин. Всего до 2025 года компания выпустит 3730 новых пассажирских вагонов для ФПК.