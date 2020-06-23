После выписки из больниц пациенты смогут продолжить лечение теми же лекарствами

После выписки из больницы пациенты смогут продолжить лечение теми же лекарствами, которые им назначались в стационаре.

"Эта мера позволит людям и после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он пообещал подписать необходимые изменения в регулирующие нормативные акты.

Глава правительства подчеркнул, что кабинет министров также занимается совершенствованием процедуры формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями: делает ее открытой, чтобы вопросы о включении или исключении препаратов обсуждались более широким кругом специалистов с учетом последних достижений фармацевтики и подходов к борьбе с тяжелыми заболеваниями. "Это важная мера. Рассчитываем, что она позволит повысить эффективность лечения наших граждан", - сказал премьер.