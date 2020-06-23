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23.06.2020 02:25
Рубрика: Власть

Посол РФ встретился со спецпредставителем США по Афганистану

Фото: Facebook посольства России в США. Фото: Facebook посольства России в США.
Фото: Facebook посольства России в США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом сообщается на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Во время встречи стороны подчеркнули важность координации подходов по Афганистану. Особое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом.

В середине июня Россия, США и Афганистан провели консультации, пишет ТАСС. Участники приветствовали планы афганского правительства завершить в ближайшее время процесс освобождения пяти тысяч сторонников запрещенного в России радикального движения "Талибан".

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