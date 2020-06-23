Посол РФ встретился со спецпредставителем США по Афганистану

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом сообщается на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Во время встречи стороны подчеркнули важность координации подходов по Афганистану. Особое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом.

В середине июня Россия, США и Афганистан провели консультации, пишет ТАСС. Участники приветствовали планы афганского правительства завершить в ближайшее время процесс освобождения пяти тысяч сторонников запрещенного в России радикального движения "Талибан".