Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 253/1864-7 г. Москва "О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам"

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ N 110, Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ N 147, Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ N 194, Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ N 28, руководствуясь пунктом 29 статьи 27 и статьей 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года в одномандатных избирательных округах Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ N 28, Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ N 110, Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ N 147, Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ N 194 дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

2. Принять к сведению, что полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам, перечисленным в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются следующими избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации: Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, Избирательной комиссией Курской области, Избирательной комиссией Пензенской области, Избирательной комиссией Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить в "Российскую газету" для официального опубликования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина