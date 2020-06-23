Премьера Болгарии оштрафовали за несоблюдение карантинного режима

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафовали за несоблюдение эпидемиологических мер на 300 левов (около 150 евро). Дело в том, что глава кабмина республики не надел маску при посещении Рильского монастыря.

Как сообщает bTV, такие же акты об административном нарушении будут вручены также членам его команды, операторам и фотографам, приехавшим на инспекцию премьером реставрационных работ в монастыре.

С сегодняшнего дня на территории Болгарии вновь действует требование министерства местного здравоохранения об обязательном ношении респираторных масок в закрытых помещениях. Такое решение вызвано ростом числа заболевших коронавирусом в стране.

К настоящему времени в республике зафиксировано почти 4 тысячи случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели более двух тысяч, летальных исходов - более двухсот.