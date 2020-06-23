Президент ОКР Станислав Поздняков: В Токио мы поедем под российским флагом

23 июня отмечается Международный олимпийский день. Символично, что именно в это время спорт по всему миру постепенно возвращается к жизни после паузы, вызванной пандемией. Одни соревнования возобновляются, для других находят новые даты в календаре, спортсмены приступают к полноценным тренировкам.

Как из кризисной ситуации будут выходить у нас в стране, рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков. Кстати, и для Станислава Алексеевича, и для корреспондента "РГ" это было первое не телефонное, а "живое" интервью с момента начала самоизоляции. Мы по-прежнему были в масках и соблюдали социальную дистанцию, но атмосфера и ответы на многие вопросы располагали к здоровому оптимизму.

Методички у нас нет

Станислав Алексеевич, практически у всех спортсменов сорвались сборы, графики подготовки к новому сезону. Как протекает процесс выхода членов сборной страны из карантина?

Станислав Поздняков: Стройная программа подготовки к Олимпийским играм нарушилась, когда мы вместе со всем мировым сообществом погрузились в пандемию. Но сразу же с того момента, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о вынужденном переносе Игр на один год, мы начали работать над тем, как нам правильно и с наименьшими потерями выходить из создавшейся ситуации. Помимо рекомендаций, которые нам дает Роспотребнадзор, существует еще план-график подготовки к Олимпиаде. На нем строится работа всех спортивных федераций. Сейчас предварительные даты Олимпиады в 2021 году - с 23 июля по 8 августа. И есть обновленная система олимпийской квалификации. 57 процентов всех лицензий было распределено между странами и спортсменами до коронавируса. Оставшиеся 43 процента предстоит распределить уже в следующем году. Все пройдет зеркально: отборочные соревнования, которые были запланированы на апрель 2020 года, так и состоятся в апреле, но только на год позже.

Проблема в том, что до будущей весны образовалось большое "окно", которое обычно наполняется соревнованиями - подготовительными, контрольными. Этапы Кубков мира, континентальные чемпионаты, чемпионаты и Кубки России и так далее. Вот в этой части полноценного спортивного календаря нам не хватает. Я знаю, что международные спортивные федерации работают над этим вопросом. Думаю, что в ближайший месяц проекты календарей появятся, и тогда можно будет говорить о целенаправленной, четкой подготовке к Олимпийским играм.

Когда могут возобновиться соревнования?

Станислав Поздняков: По ситуации на сегодняшний день, предполагаем, что крупные международные старты начнутся где-то в ноябре. Ведь для их проведения необходимо обеспечить участие атлетов, а значит, открыть границы. Эти несколько месяцев как раз будут потрачены на поиск методики безболезненного доступа участников на спортивные объекты. До этого времени, считаю, имеет смысл организовать - опять же в сотрудничестве с Роспотребнадзором, с региональными властями - ряд соревнований, которые бы носили всероссийский характер. Эта работа ведется сейчас во всех наших национальных федерациях.

Хочу подчеркнуть, что мы впервые сталкиваемся с такой проблемой, пусть это и прозвучит банально. В мире нет еще методических пособий, в которых можно найти ответы на возникшие вопросы. Мы основываемся на своем опыте, который приобретаем практически ежедневно в режиме онлайн, а также на опыте наших коллег из партнерских национальных олимпийских комитетов, с которыми постоянно на связи и обмениваемся информацией. Возвращение спортсменов к тренировочному процессу на базах говорит о том, что мы на правильном пути.

На тренировку без давления

Какие виды спорта уже вернулись на централизованную подготовку?

Станислав Поздняков: У каждого вида спорта своя специфика. Художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание первыми заехали на сборы. Для них потеря ежедневной тренированности чревата более длительным возвращением на пик формы. Есть дисциплины, если так можно выразиться, менее пострадавшие. Спортсмены могут индивидуально заполнить паузу до тех пор, пока не будет четкого понимания, к какому именно старту готовиться. Нужны контрольные точки, ориентиры.

Есть те, кто не спешат на сборы?

Станислав Поздняков: Плавание, фигурное катание, гребной спорт - уже занимаются на базах. Боксеры и борцы готовятся начать централизованную работу. Часть федераций пока настороженно смотрит на такую перспективу. Пребывание на закрытых базах все же требует соблюдения очень жесткого режима ограничений. Поэтому есть те, кто на ближайший месяц отказались переходить на такой формат подготовки. Спортсмены продолжат заниматься индивидуально. Их тоже можно понять. Во многих регионах ситуация улучшается, появляется возможность тренироваться самостоятельно на открытых площадках. Это помогает и физическую форму восстанавливать, и нормальный образ жизни вести, общаясь со своими семьями. Все федерации ищут оптимальный для себя вариант без какого-либо давления и тем более принуждения со стороны ОКР и министерства спорта. Самое главное, время до Олимпиады у нас еще есть. Главная задача - четко распределить тренировочную нагрузку таким образом, чтобы спортсмены вышли на пик формы именно к Играм.

Ваша старшая дочь София пошла по вашим стопам. Она тоже саблистка. Причем уже титулованная, чемпионка мира. Младшая дочь Анна занимается баскетболом, победительница молодежного чемпионата мира. Как у них обстояли дела с тренировками во время самоизоляции?

Станислав Поздняков: В такой переходный период многие спортсмены делали упор на общефизическую подготовку. ОФП хороша тем, что поддерживать форму можно по месту жительства. А если использовать при этом современные технологии и видеоконференции, то можно постоянно быть на связи с партнерами по команде. Понятно, что это вынужденная модель поведения спортсменов. Но она работает. Я внимательно смотрю за своими детьми, которые в таком режиме занимаются ежедневно, иногда по два раза в день. Для них, как и для многих спортсменов, это на время карантина стало нормой. И даже определенные плюсы удалось найти. Но, конечно, централизованную подготовку заменить невозможно. Появление календаря - один из главных мотиваторов для всех, чтобы вернуться к ней.

Не экономим, думаем о безопасности

Давайте поговорим о финансовой стороне вопроса. Минспорт сократил бюджет на второй квартал на 7 миллиардов рублей. Президент МОК Томас Бах заявил о том, что в приоритете курс на снижение стоимости и сложности проведения Игр. Нет ли такой же тенденции в плане финансирования нашей программы подготовки к Токио?

Станислав Поздняков: Абсолютно логично, что минспорт принял такое решение. Мы ведь практически на протяжении трех месяцев не проводили ни соревнований, ни учебно-тренировочных сборов, то есть расходные обязательства того же министерства в отношении сборных команд остались не востребованы. Но нельзя говорить о том, что есть сокращения бюджета в принципе. Мы - я теперь говорю про ОКР - работаем в рамках реализации нашей программы "Токио-2020". На заключительном и самом важном этапе 4-летней подготовки сокращать финансирование неуместно. Иначе все, что сделано до этого, может оказаться неэффективным. Да, пришлось оперативно корректировать финансовый план, оптимизировать отдельные статьи бюджетов, где-то ужиматься, но обеспечение содействия подготовке наших спортсменов у Олимпийского комитета России - в приоритете. Часть средств мы зеркально перенесли на следующий год. Дополнительно для помощи спортивным федерациям выделяем порядка 270 миллионов рублей. В итоге получается около 450 миллионов рублей на период с сегодняшнего дня до окончания Игр в Токио.

На что пойдут дополнительно выделенные средства?

Станислав Поздняков: Есть два ключевых направления. Во-первых, оплата услуг иностранных тренеров и специалистов, которые теперь будут работать с нашими сборными на год дольше. Во-вторых, если Игры состоятся в те сроки, которые озвучены, в Токио будут приниматься дополнительные меры безопасности. Мы не исключаем, что российским спортсменам придется заехать на территорию Японии за 14 дней и отбыть там карантин. Две недели вся наша олимпийская команда должна будет там жить и тренироваться. Это очень финансово затратная задача.

Возвращаясь к теме оптимизации Игр в Токио. О чем конкретно идет речь?

Станислав Поздняков: Речь идет о церемониях открытия и закрытия, церемониях поднятия флагов в Олимпийской деревне. Организаторы предполагают, что часть ограничений, например, на социальное дистанцирование, не будут сняты. Не думайте, что в Токио стремятся сэкономить, они делают все, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников. Бюджет церемонии сохранится, просто меньше людей сможет ее увидеть вживую. Что касается программы, то она утверждена еще пять лет назад. Говорить об исключении каких-то дисциплин в последний момент, на мой взгляд, не приходится. Это фундаментальная вещь, которая не предполагает изменений на финальном этапе.

Дополнительно для помощи спортивным федерациям ОКР выделил порядка 270 млн рублей

Если говорить о глобальном стремлении МОК удешевить Игры, то оно отразиться не на Токио, а, скорее, на Париже, Лос-Анджелесе и так далее. Безусловно, сейчас тема сокращения затрат становится трендом. Например, МОК рекомендует городам-кандидатам представлять заявки, в которых не менее 50 процентов объектов уже построены или находятся в крайне высокой степени готовности. Это принципиальная вещь, которая может удешевить проведение Игр и позволит большему количеству стран принять участие в заявочной кампании. Олимпиады становятся сложнее с точки зрения финансовых нагрузок. Круг претендентов сужается. Очевидно, что такая тенденция МОК устроить не может. Поэтому предпринимаются шаги, которые позволяют дать больше возможностей разным странам, в том числе Африканского континента, поучаствовать в глобальных проектах.

Знаем свои права

Один из кандидатов в мэры Токио заявил, что в случае своей победы на выборах, которые пройдут в начале июля, отменит Олимпиаду. Насколько это вообще возможно и как на такие заявления реагируют в МОК?

Станислав Поздняков: Полагаю, что это заявление в большей степени популистское и рассчитано прежде всего на внутренний электорат. Отношу его к предвыборной гонке за голоса избирателей. Что касается возможности отмены Олимпиады, то, очевидно, что в случае обострения ситуации с коронавирусом каких-либо гарантий не существует. Что касается любой другой стороны этой ситуации, то все риски - финансовые и прочие - минимизированы, и Игры должны пройти в обозначенные сроки. Насколько мне известно, окончательное решение будет приниматься весной следующего года. Но могу сказать, что все олимпийское спортивное сообщество старается сохранять обоснованный оптимизм в данной ситуации и следовать той линии, которая намечена.

Сохраняются ли оптимистические настроения по поводу выступления сборной России в Токио под государственным флагом? Осенью прошлого года вы говорили, что ОКР сделает для этого все от него зависящее.

Станислав Поздняков: Наша позиция абсолютно не изменилась. Мы исходим из основополагающего документа - Олимпийской хартии и убеждены, что нельзя никак иначе трактовать события и принимать решения в отношении тех, на кого распространяется ее юрисдикция. Есть главный документ, где прописаны все права и обязанности НОКов и спортсменов. ОКР является полноправным участником олимпийского движения, в наш адрес нет никаких обвинений и подозрений. Олимпийский комитет России все свои обязанности в соответствии с Хартией исправно выполняет и пользуется всеми правами, которые она гарантирует. Поэтому мы готовимся сформировать команду, которая будет выступать в Токио под российским триколором.

Процесс ВАДА против РУСАДА перенесен на ноябрь. Скажется ли это каким-то образом на российской стороне?

Станислав Поздняков: Да, сроки сдвинулись. Не назвал бы это преимуществом для нас, но и негативных последствий тоже не вижу. Юристы получили дополнительное время для подготовки к прениям. Большего сказать не могу. Согласно полученному разъяснению от Спортивного арбитражного суда в Лозанне, любого рода комментарии по деталям процесса могут быть озвучены только по согласованию с секретариатом CAS. Мы, со своей стороны, к этому вопросу подходим дисциплинированно.

Станислав Поздняков считает, что сложности последних трех месяцев только сплотили команду. Фото: РИА Новости

Снимите барьеры

Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из World Athletics в случае невыплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов до 1 июля. WA уже отказала ВФЛА в отсрочке платежа. Вы тоже сделали заявление, что ОКР не сможет помочь.

Станислав Поздняков: Прежде всего ОКР на протяжении последних полутора лет уже оказал ВФЛА серьезную помощь и поддержку. Мы всеми силами стараемся бороться за права наших спортсменов. И, если помните, примерно год назад со стороны WA было принято решение допустить к участию в Олимпийских играх наших легкоатлетов в составе Олимпийской команды России, то есть под национальным флагом. По сути, это очень важное достижение нашей спортивной дипломатии. Которое было уничтожено "делом Лысенко". Мы помогали ВФЛА и после того, как минспорт приостановил действие ее аккредитацию. ОКР быстро отреагировал, взял на себя все финансовые расходы. В течение месяца мы провели зимний чемпионат России, крупный турнир в Москве за свои средства. А самое главное - обеспечили юридически легитимное проведение внеочередной выборной конференции, без которой ВФЛА сегодня уже не было бы. Напомню, речь шла о полном исключении ее из WA и отзыве аккредитации минспортом, что повлекло бы за собой автоматически исключение из числа членов ОКР.

Ситуация была критической. Конференция в итоге состоялась, было выбрано новое руководство. Что важно - не имевшее никакого отношения к прошлым скандалам, абстрагированное от любых допинговых историй и подозрений. Это был ключевой и весьма жесткий критерий. Для того, чтобы дать возможность ВФЛА после выборов вернуться к диалогу с WA. После конференции все управление было передано новому менеджменту, мы не имеем права вмешиваться в текущие дела федерации, аккредитация которой восстановлена. Мы по-прежнему помогаем с точки зрения юридических консультаций и надеемся, что работа нового руководства в будущем даст результат, который позволит восстановить права ВФЛА в World Athletics.

Но спортсмены не могут ждать. Что будет с их нейтральным статусом и возможностью выступать? Как может решиться ситуация?

Станислав Поздняков: С моей точки зрения, нужно очень четко понимать, что статус федерации в данном конкретном случае - это одно, а права спортсменов - совсем другое. World Athletics как раз пытается все это увязать в единый узел проблем, фактически используя спортсменов как заложников ситуации и пытаясь оказывать колоссальное давление не только на ВФЛА, но и на другие организации. Я считаю, это не очень справедливо. Не допускать чистых со всех точек зрения спортсменов к участию в соревнованиях, значит, нарушать их базовое право. Потому что соревнования для спортсменов и созданы, чтобы они состязались и радовали зрителей. А вовсе не для решения какими бы то ни было организациями своих конъюнктурных вопросов.

Приведу такой пример. Международная федерация бокса (AIBA) на сегодня отстранена в силу разных причин. Там целый комплекс проблем: от финансовых до обвинений в неоднозначном судействе. AIBA состоит из национальных федераций, они также отстранены, но боксеры при этом будут выступать на Олимпийских играх. МОК дает однозначный сигнал. Спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Надеемся, что такой же подход Международный олимпийский комитет продемонстрирует и в случае с российскими легкоатлетами.

Президент ВФЛА, господин Юрченко просит сейчас отсрочку в выплате штрафа. Он же не отказывается выполнять это условие. Федерация является автономной общественной организацией. Она зарабатывает на спонсорских контрактах, на инвестициях и спонсорской помощи. Но если спортсмены не допущены к стартам, то как ВФЛА монетизировать свою деятельность, как привлекать дополнительные коммерческие средства?! World Athletics совершенно точно могла бы пересмотреть свою позицию в части допуска атлетов, а вопросы с ВФЛА решала бы и дальше в рамках дорожной карты, не спекулируя на судьбах и карьерах спортсменов.

Неспокойно и в нашем биатлоне. Ваше отношение к незатихающему конфликту в СБР?

Станислав Поздняков: Поражение - всегда сирота. Как только происходит провал в спортивных результатах, начинается поиск виноватого. Сразу предпринимается попытка поменять тренерский штаб. А через год все повторяется снова, потому что нет системно спланированной работы как минимум на четырехлетний цикл. Я наблюдал похожие ситуации. Как только наступает чехарда в тренерских кадрах, результата не жди. Не даю оценку ни одному из участников событий. Они все взрослые люди со своей позицией, смогут сами разобраться. Тем не менее хотел бы, чтобы коллеги стратегически работали на перспективу. Рабочие контакты мы, безусловно, поддерживаем. В СБР много интересных, авторитетных людей, которые, без сомнения, живут биатлоном и влюблены в свой вид спорта. Возможно, негативный фон порой возникает из-за чрезмерных амбиций, в тот момент, когда жизненно важно сыграть единой командой. Консолидация биатлонного сообщества однозначно могла бы способствовать росту спортивных результатов и формированию позитивной атмосферы.

Еще одна глобально проблемная федерация - тяжелая атлетика (IWF). Штангу могут исключить из олимпийской программы. Обидно терять такой медалеемкий и зрелищный вид спорта. И может такой шаг, по-вашему, быть действенным?

Станислав Поздняков: Сама по себе ситуация вызывает опасения и сожаления. Все-таки тяжелая атлетика была очень популярная в Советском Союзе и популярна в России. И, вы правы, это медалеемкий вид. Так что мы с тревогой следим за тем, что там происходит, за результатами расследования и мерами по его итогам.

Наша большая семья

Вы входите в комиссию МОК по олимпийской программе. Какие последние новости относительно новых олимпийских видов спорта?

Станислав Поздняков: В Токио, как вы знаете, в олимпийскую программу вернулись софтбол и бейсбол. Будут также представлены новые виды - спортивное скалолазание, скейтбординг, серфинг. Приходят дисциплины достаточно интересные с точки зрения массовости, но пока не занявшие постоянную нишу в олимпийской программе. В МОК регулярно проводят мониторинг всех видов спорта - сколько человек занимается, сколько зрителей на соревнованиях, каков охват аудитории через телевизионные трансляции. Системный подход создает рейтинг, исходя из которого и формируется программа. В Токио она беспрецедентно расширена. Поэтому ждать других нововведений в летней программе Игр пока не стоит. Сейчас идет разработка программы для Парижа-2024. Она будет отличаться от Токио, но не кардинально. Один из видов спорта будет заменен.

Главная задача - четко распределить тренировочную нагрузку, чтобы к Олимпиаде выйти на пик формы

МОК также планирует зафиксировать квоты участников соревнований. В Токио приедут около 11 тысяч спортсменов с соблюдением гендерного баланса, что будет реализовано впервые. Цель МОК на Игры в Париже - 10 500 человек. Могут быть пересмотрены отдельные дисциплины внутри видов спорта. Работа нашей комиссии будет завершена в декабре этого года. Мы дадим рекомендации, и будет принято решение по программе Игр 2024 года.

Что вы думаете о киберспорте? Его представители утверждают, что Олимпиады уже никому не интересны, а будущее за ними.

Станислав Поздняков: Мы говорим о зрительском интересе и определенной возрастной категории людей. Традиционный спорт киберспортом не заменить. Хотя бы потому, что по законам природы для гармоничного развития человека требуется физическая активность. Ее в киберспорте зачастую просто нет.

Да, есть отдельные виды, связанные с симуляторами. И они были востребованы в период пандемии. Велогонщики, триатлеты участвовали в онлайн-соревнованиях. Опыт пандемии показал, что такую опцию можно использовать - виртуально переходить границы и не нести финансовых затрат. Но, конечно, полноценной заменой соревновательному спорту это назвать нельзя.

На мой взгляд, эти две модели - традиционный и киберспорт - развиваются параллельно. У каждой своя аудитория, своя маркетинговая привлекательность. Возможно, в будущем между ними появится некий симбиоз. Но традиционный спорт точно никуда из нашей жизни не уйдет.

Если говорить о фундаментальных принципах олимпизма, то сейчас широко обсуждается возможность отмены 50-го правила Олимпийской хартии (запрет на пропаганду политического, религиозного или расового характера). МОК категорически против.

Станислав Поздняков: Поддерживаю. Ведь это одна из основополагающих статей. Мы стремимся снизить влияние любого рода политического и какого-либо иного влияния регулярно возникающих и зачастую переменчивых внешних факторов на олимпизм, который основан на таких постоянных и универсальных ценностях, как дружба, уважение, равноправие, стремление к совершенству. Это те идеалы, ради которых миллионы людей, независимо от цвета кожи, национальной или гендерной принадлежности, занимаются спортом, И выносить, например, политические лозунги или расовые разногласия на поля мирных спортивных соревнований, с моей точки зрения, неправильно. Спорт вне политики. И МОК - это та организация, которая самим своим существованием является проводником идеи о равных возможностях для всех людей. Не случайно ведь один из главных лозунгов Международного олимпийского комитета - единство в многообразии.

23 июня - Международный олимпийский день. Как будем отмечать этот праздник? С чем подходит к этой дате олимпийское движение?

Станислав Поздняков: Мы отметим праздник в широком кругу: известные спортсмены, люди, которые разделяют олимпийские принципы и ценности, болельщики. Пусть сегодня все тренировки и мероприятия пройдут в формате онлайн, но мы все равно будем вместе. Уверен, что сложности последних трех месяцев только сплотили олимпийскую семью, сблизили всех нас. В онлайн-формате границы стираются как нигде. Во всем мире Международный олимпийский день сегодня будут отмечать одновременно. В разные годы, в зависимости от возможностей организаторов, мероприятия проводились в течение месяца. Сейчас же, впервые в современной истории, разные страны и континенты все праздничные события состоятся в один день. Мы подготовили большую программу в онлайн. При этом искренне надеюсь, что в следующем году мы встретим олимпийский день вместе с вами в рамках большого массового спортивного мероприятия, который всегда организовывает ОКР.

Досье "РГ"

Станислав Алексеевич Поздняков

Родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Фехтованием на саблях начал заниматься в девять лет. За свою карьеру стал четырехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы.

С 2012 года входит в состав исполнительного комитета Международной федерации фехтования. В 2016 году был избран президентом Европейской конфедерации фехтования.

Олимпийский комитет России возглавил в 2018 году.

Член Зала славы Международной федерации фехтования (2014).

Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996).

Подполковник Вооруженных сил РФ (2007).

Награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001) и Дружбы (2006). Отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017).

Лауреат премии Федерации спортивных журналистов России "Серебряная лань" за 2007 год.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"