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23.06.2020 15:21
Рубрика: Общество

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях. В срок до 1 сентября 2021 года воспитательный процесс по новым правилам должен стать частью всех образовательных программ. Инициативу внес в конце мая президент РФ Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на реализацию поправок, вынесенных на общероссийское голосование по Конституции. В предложенных нормах закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, при этом на государство возлагается обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Федеральный проект по патриотическому воспитанию примут до конца года

В законопроекте как раз и предлагается сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. "Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество", - подчеркнул Володин.

Школьная программа воспитания, согласно законопроекту президента, должна быть направлена на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания: бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

"Вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом, - уверен Володин. - Важно избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы".

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, воспитательные программы в школах "написаны под копирку", это показал мониторинг. Реальная работа в этом направлении не ведется, сообщил он. Теперь будет принята единая программа воспитания в стране, а школы смогут выбрать конкретные методики, основываясь при этом на ориентирах от государства. И составить свои программы и календари мероприятий. При этом должны учитываться мнения родительских комитетов и советов учащихся.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Минпросвещения сформулировало базовые ценности воспитания в России

"Это не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы, - подчеркнул Кравцов. - Это систематизация той работы, которая уже в них ведется".

Минпросвещения вместе с педагогами сформулировало базовые ценности, на которых будет основано воспитание. Это родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность в команде. Однако список еще может дополняться.

В министерстве заверили, что детям не будут ставить оценки за "успехи в патриотизме", да и отдельного урока по воспитанию не будет. Процесс образования и воспитания будет единым, все учителя будут участвовать в этой работе.

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