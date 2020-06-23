При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных

Двое военнослужащих армии Сирии погибли при ракетной атаке на позиции САР в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

"Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения", - передает агентство заявление сирийских военных.

По данным телеканала "Аль-Хадас", удар по сирийским позициям наносили израильские ВВС, но в Израиле эту информацию не подтвердили.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил представитель армейской пресс-службы.