Путин объявил реформу налогообложения зарубежных активов предпринимателей

Бизнесмены, владельцы зарубежных активов, смогут платить фиксированную сумму - 5 млн рублей в год - без дополнительной отчетности.

"У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России", - заявил Владимир Путин.

Сейчас российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме, отметил президент и предложил ее кардинально упростить. А именно: предоставить право уплачивать фиксированную сумму - 5 млн рублей в год - без дополнительной отчетности.

"Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции, - заключил глава государства.