Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии

России удалось ответить на вызов колоссальной сложности в связи с пандемией коронавируса, заявил президент в обращении к гражданам. Люди действовали вместе, в обществе было понимание, что бороться и победить можно только так, сказал он, поблагодарив граждан за ответственное отношение.

Уклад жизни всех резко изменился, появились вынужденные ограничения, многие столкнулись с горечью потерь, разлукой с родными и близкими. "Но это было и время надежды, благодарности знакомым и незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту", - сказал Владимир Путин.

"Всем приходилось непросто", - заметил президент. "Но очень важно, что в обществе не было растерянности. А напротив - как не раз случалось в нашей истории, многих объединило ясное, четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы - что бороться и победить можно только всем вместе", - заявил он. И то, что человеческая жизнь - самое главное.

Все действовали так и поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности, констатировал Владимир Путин и поблагодарил граждан за ответственное отношение к здоровью, за достоинство, с которым люди прошли сложности режима ограничений и самоизоляции. И особенно отметил волонтеров.