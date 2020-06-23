Путин подписал указ о госнаградах для медиков

Новости

Найдена причина живучести туберкулезной палочки 20:43
В сербском городе Ниш отдали дань памяти героям Великой Победы над фашизмом 19:57
Приезжие ограбили коттеджи в Подмосковье на три миллиона рублей 19:57
В Сибири завели дело о гибели мужчины из-за упавшей остановки 19:50
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 19:45
Рики Джервейс: "Жизнь после смерти" закончится на третьем сезоне 19:44
В Калининградской области откроют фитнес-центры и спортивные секции 19:43
Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади 19:40
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами 19:36
"Единая Россия": Богатые не начнут прятать доходы из-за роста НДФЛ для них 19:36
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 19:32
В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов 19:32
Петербургские ученые нашли способ придать пиву свойства кефира 19:30
В Госдуме оценили решение Путина о новой выплате на всех детей 19:22
"Ниган" из "Ходячих мертвецов" может стать еще одним Бэтменом 19:14
Миронов спрогнозировал снижение НДФЛ для бедных россиян 19:06
ЦИК усилил контроль за выдачей бюллетеней на голосовании по Конституции 18:55
Врачи назвали процент детей, у которых есть антитела к коронавирусу 18:39
В Петербурге жителям хрущевок велели убрать остекление с балконов 18:33
В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных 18:30
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 18:30
Путин объявил реформу налогообложения зарубежных активов предпринимателей 18:23
В Томске возбудили несколько дел о взяточничестве в мэрии 18:23
Вооруженный налет на банк в Воронеже попал на видео 18:23
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 20:11
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о госнаградах для медиков

Текст: Кира Латухина
Президент подписал еще один указ о государственных наградах. В числе награжденных - снова много медработников.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой Леонид Бокерия - за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Владимир Путин наградил гендиректора группы компаний "Мать и дитя" Марка Курцер.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Мишустин - медикам: Благодаря вам удалось пройти испытание коронавирусом

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени отмечен гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов.

Орденом Александра Невского глава государства наградил гендиректора Национального медико-исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе.

Кроме медиков, награды также, в частности, получила сенатор Галина Карелова (орден "За заслуги перед Отечеством" III степени) и посол России в Японии Михаил Галузин (орден Александра Невского).

Власть Работа власти Госнаграды Президент

Главное сегодня

Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на парад Победы
Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
Путин: Здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?