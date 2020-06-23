Путин подписал указ о госнаградах для медиков

Президент подписал еще один указ о государственных наградах. В числе награжденных - снова много медработников.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой Леонид Бокерия - за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Владимир Путин наградил гендиректора группы компаний "Мать и дитя" Марка Курцер. Мишустин - медикам: Благодаря вам удалось пройти испытание коронавирусом Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени отмечен гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов. Орденом Александра Невского глава государства наградил гендиректора Национального медико-исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе. Кроме медиков, награды также, в частности, получила сенатор Галина Карелова (орден "За заслуги перед Отечеством" III степени) и посол России в Японии Михаил Галузин (орден Александра Невского).