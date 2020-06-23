Путин подписал закон об правилах выдачи электронных подписей

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила идентификации личности при создании электронных подписей.

Для получения усиленной неквалифицированной подписи граждане смогут подтвердить свою личность в том числе с помощью простой электронной подписи, зарегистрированной в единой системе идентификации и аутентификации (оформить можно на портале госуслуг). В том числе при подаче заявления онлайн, без личной явки.

Данные уточнения начнут действовать с 1 апреля 2021 года.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись имеет ограниченную область применения. Например, с ее помощью физлицо может отправить документы в налоговую службу, а юрлица могут организовать внутренний документооборот.