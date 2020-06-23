Президент пользовался первоисточниками для статьи о Второй мировой

Новости

В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
В Сети показали изображения новой Lada Granta 14:30
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября 14:28
Под аллеей сфинксов в Египте нашли древний завод 14:23
Скончался бывший сенатор Евгений Тарло 14:22
ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ 14:07
Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей 14:05
Кимчи и смерть: 5 корейских триллеров, основанных на реальных событиях 14:05
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы 14:04
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы 14:04
Причину создания Римской империи неожиданно нашли на Аляске 13:55
Песков: Внесение поправок в Конституцию не потребует сиюминутных выборов в Госдуму 13:53
Стали известны даты турнира среди обладателей Кубка Гагарина в Казани 13:53
ФК "Ростов" отменил аккредитацию журналистов до конца чемпионата 13:48
Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции 13:46
Путин приедет на открытие Ржевского мемориала 13:46
После выписки из больниц пациенты смогут продолжить лечение теми же лекарствами 13:41
Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме 13:41
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан 13:36
В Ленобласти арестовали дачника, расстрелявшего лодку с отдыхающими 13:29
Пригожин о разводе Кристины Асмус: У каждого есть свои скелеты в шкафу 13:27
Начал работу официальный сайт ЧМ-2021 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 14:25
Рубрика: Власть

Президент пользовался первоисточниками для статьи о Второй мировой

Текст: Кира Латухина
При подготовке статьи о Второй мировой войне глава государства работал с первоисточниками из архивов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Все, что используется в этой статье, - не передача чьих-то слов, а прямое цитирование документов из архивов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Статья Путина о войне должна стать настольной книгой для молодежи

"В этом ценность этого материала, так как это не просто рассуждения или попытка дать оценку, это передача информации, которая хранится в архивных материалах, в первоисточниках", - пояснил представитель Кремля.

"Какое-то разное прочтение абсолютно исключено", - отметил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин работал с Росархивом, с историками и большую часть работы проделал лично. "Не то чтобы он сам сидел в архивах, но он живо знакомился со всеми архивными документами, которые ему передавали", - уточнил Песков.

Представитель Кремля пояснил разницу данных о потерях СССР в Ржевской битве в англоязычной и русскоязычной версиях статьи. В журнал National Interest материал был передан заранее. При этом работа в архивах по уточнению данных продолжалась фактически до момента, когда в издательство отправился русский, аутентичный текст.

Фото: iStock
Греческий эксперт: Статья Путина прокладывает путь к более безопасному миру

"Та цифра, которая ушла в Вашингтон, просто была потом изменена в соответствии с теми данными, которые уточнены в нашем архиве. Поэтому наиболее последняя, полная и исчерпывающая цифра опубликована на русском языке", - сказал Песков.

Статья была опубликована 18 июня в журнале The National Interest на английском языке, а 19 июня вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?