Президент пользовался первоисточниками для статьи о Второй мировой

"Все, что используется в этой статье, - не передача чьих-то слов, а прямое цитирование документов из архивов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом ценность этого материала, так как это не просто рассуждения или попытка дать оценку, это передача информации, которая хранится в архивных материалах, в первоисточниках", - пояснил представитель Кремля.

"Какое-то разное прочтение абсолютно исключено", - отметил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин работал с Росархивом, с историками и большую часть работы проделал лично. "Не то чтобы он сам сидел в архивах, но он живо знакомился со всеми архивными документами, которые ему передавали", - уточнил Песков.

Представитель Кремля пояснил разницу данных о потерях СССР в Ржевской битве в англоязычной и русскоязычной версиях статьи. В журнал National Interest материал был передан заранее. При этом работа в архивах по уточнению данных продолжалась фактически до момента, когда в издательство отправился русский, аутентичный текст.

"Та цифра, которая ушла в Вашингтон, просто была потом изменена в соответствии с теми данными, которые уточнены в нашем архиве. Поэтому наиболее последняя, полная и исчерпывающая цифра опубликована на русском языке", - сказал Песков.

Статья была опубликована 18 июня в журнале The National Interest на английском языке, а 19 июня вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.