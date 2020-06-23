Путин пригласил президента Узбекистана на ужин

Президенты России и Узбекистана провели встречу в Кремле. Владимир Путин поблагодарил своего коллегу Шавката Мирзиеева за то, что в среду по Красной площади впервые пройдут 85 узбекских военнослужащих. "Это очень зримый знак наших союзнических отношений", - считает он.

Мирзиеев пригласил Путина в парк Победы в Ташкенте. Документы, которые размещены там в мемориальном комплексе, получены и из российских военных архивов.

В годы войны на фронт ушли два миллиона жителей Узбекской ССР, из которых полмиллиона погибли, а еще 130 тысяч пропали без вести. Республика приняла два миллиона эвакуированных со всего Советского Союза, туда перевели много промышленных предприятий из европейской части страны. "Это все наша общая история, достижения, наша общая победа", - сказал Путин.

Сейчас у двух государств уникальные стратегические и союзнические отношения, подчеркнул российский лидер. Причем они развиваются не только в экономической сфере, но и по линии спецслужб, в борьбе с терроризмом, и военной сфере, перечислил он. А его узбекистанский коллега отметил и военно-техническое сотрудничество.

Кроме того, Мирзиеев пожелал успешного голосования по поправкам в Конституцию РФ. "Все, что там сказано, надо было уже давно делать", - считает он.

В свою очередь Путин пригласил гостя на ужин, чтобы спокойно поговорить обо всем. "Вы сказали, что у нас активно развиваются культурные связи, хочу отметить, что у нас неплохо развиваются и кулинарные связи", - заявил он.