Путин: Принятые меры по борьбе с коронавирусом спасли десятки тысяч жизней

По словам российского лидера, многих людей объединило четкое и ясное понимание ситуации, осознание, что бороться и победить можно только всем вместе. А также что человеческая жизнь - это главное. "Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал президент.

Коронавирус, напомнил он, стал распространяться как пожар по всему миру. "Мы с самого начала просчитывали разные варианты развития событий", - заверил Путин.

Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре, отметил глава государства. Он подчеркнул, что принятые меры санитарной защиты позволили задержать пик эпидемии на полтора-два месяца.

"И таким образом еще тогда, в феврале - начале марта, выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней", - заявил президент.

Российские власти, по его словам, убедились, что эпидемии можно противостоять. И главное здесь - работать на опережение, учитывать опыт других стран. Резерв времени, по оценке Путина, в России был использован эффективно. Гибкая модель реагирования на коронавирус - федеральные меры и дополнительные полномочия регионам - себя оправдала, уверен глава государства. И такая модель взята на вооружение и другими странами.

В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования отработан, констатировал Путин.

Непростая ситуация в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

- Никогда и никто не будет оставлен в беде, - заверил российский лидер. - Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров - так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах.