Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Эпидемия отступает, но коронавирус продолжает оставаться опасным. Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
"Мы заставляем эпидемию отступить, но вирус еще опасен", - констатировал глава государства. "Тысячи людей каждый день сталкиваются с болезнью", - добавил он.
Нужна осторожность, пока не начнется массовое производство действенного средства профилактики, считает глава государства.
"Все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее", - заметил президент. "Но здесь принцип только один - не навреди", - сказал он, добавив, что должна быть стопроцентная надежность.
"Вакцина исключительно важна, но она не панацея", - при этом заявил Путин. Противостоять угрозе можно только при соблюдении всего комплекса санитарно-эпидемиологических мер, заключил он.