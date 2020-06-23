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Рубрика: Власть

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Эпидемия отступает, но коронавирус продолжает оставаться опасным. Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.

"Мы заставляем эпидемию отступить, но вирус еще опасен", - констатировал глава государства. "Тысячи людей каждый день сталкиваются с болезнью", - добавил он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Нужна осторожность, пока не начнется массовое производство действенного средства профилактики, считает глава государства.

"Все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее", - заметил президент. "Но здесь принцип только один - не навреди", - сказал он, добавив, что должна быть стопроцентная надежность.

"Вакцина исключительно важна, но она не панацея", - при этом заявил Путин. Противостоять угрозе можно только при соблюдении всего комплекса санитарно-эпидемиологических мер, заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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