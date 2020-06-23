Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

"Мы заставляем эпидемию отступить, но вирус еще опасен", - констатировал глава государства. "Тысячи людей каждый день сталкиваются с болезнью", - добавил он.

Нужна осторожность, пока не начнется массовое производство действенного средства профилактики, считает глава государства.

"Все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее", - заметил президент. "Но здесь принцип только один - не навреди", - сказал он, добавив, что должна быть стопроцентная надежность.

"Вакцина исключительно важна, но она не панацея", - при этом заявил Путин. Противостоять угрозе можно только при соблюдении всего комплекса санитарно-эпидемиологических мер, заключил он.