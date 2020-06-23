Путин: Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 среди крупных стран

Россия лидирует по количеству проведенных тестов на коронавирус среди других крупных стран, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов", - отметил глава государства в ходе обращения к гражданам. Он подчеркнул, что говорит об этом не для того, чтобы с кем-то посоревноваться.

"Речь о другом. За счет столь масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, даже если она протекает скрытно, бессимптомно. А значит, разрывать цепочку передачи инфекции, пресекать ее дальнейшее распространение, тем самым сберегать жизни наших людей", - сказал Владимир Путин.