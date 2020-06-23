Путин: Здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации

Здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Он отметил, что во многих странах именно критическая перегрузка больниц стала основной причиной высокой смертности.

"Эпидемия показала: российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал глава государства.

Во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в стране целыми поколениями специалистов, заметил Владимир Путин. "Это также результаты той системной работы, которую мы вели в последние годы по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами, которые так необходимы сегодня", - пояснил он.

Глава государства еще раз поблагодарил медработников, которые приняли на себя основной удар пандемии.

При этом он обратил внимание, что еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи: переподготовить кадры, отремонтировать и обновить медицинские учреждения на современной, в том числе цифровой базе.

"Мы это обязательно сделаем, и прежде всего в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения", - заявил президент. По его словам, это будет сделано с учетом полученного опыта, с сохранением всех ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. "А это значительные средства, это более 500 миллиардов рублей", - отметил Путин.

Видео: RT