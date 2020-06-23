ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в 15 км от Хмеймима

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на западе страны. Инцидент произошел в понедельник.

Ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся город Джебла, сообщает государственное агентство SANA. Этот населенный пункт расположен в 15 километрах от российской авиабазы в Хмеймиме. Подробностей атаки пока нет.

Террористы, обосновавшиеся на западе Идлиба, нередко применяют беспилотники со взрывными снарядами, пишет РИА Новости. Так они пытаются атаковать российскую базу, а также расположенные рядом территории, включая Джеблу.