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Рубрика: В мире

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в 15 км от Хмеймима

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на западе страны. Инцидент произошел в понедельник.

Военные РФ провели патрулирование в сирийском Заевфратье

Ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся город Джебла, сообщает государственное агентство SANA. Этот населенный пункт расположен в 15 километрах от российской авиабазы в Хмеймиме. Подробностей атаки пока нет.

Террористы, обосновавшиеся на западе Идлиба, нередко применяют беспилотники со взрывными снарядами, пишет РИА Новости. Так они пытаются атаковать российскую базу, а также расположенные рядом территории, включая Джеблу.

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