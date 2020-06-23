Пылевое облако из пустыни Сахара 23 июня накроет Мексику

Метеорологи предупредили о серьезном загрязнении воздуха на полуострове Юкатан. Во вторник, 23 июня, огромное облако пыли из пустыни Сахара достигнет Мексики. Информация появилась на сайте метеослужбы в Twitter.

"Самая большая концентрация пыли окутает полуостров Юкатан, умеренными эти показатели будут на побережьях Мексиканского залива и Карибского моря, и низкими в остальных регионах страны. В случае сильного загрязнения воздуха гражданам следует использовать средства защиты", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сухая воздушная масса образуется над Сахарой весной, летом и ранней осенью и за три-пять дней выходит в направлении северной части Атлантики. Сейчас пылевое облако простирается от западного побережья Африки до Центральной Америки. По сообщениям из Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Cenapred, природное явление не несет высокой опасности для населения, а в основном влияет на облачность и осадки.