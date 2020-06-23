Описана редчайшая аномалия мозга, из-за которой нельзя видеть цифры

Ученые из Университета Джонса Хопкинса рассказали об уникальном случае - мужчина из-за необъяснимых нарушений в работе мозга потерял способность зрительно воспринимать цифры от 2 до 9. При этом он видит цифры 0 и 1, а также буквы и другие символы.

У 60-летнего американца, работавшего инженером-геологом, около 10 лет назад выявили симптомы кортикобазального синдрома - редкого дегенеративного заболевания головного мозга, вызванным существенным повреждением коры и базальных ганглиев.

Пациент, обозначенный инициалами R.F.S., наряду с характерными для такого диагноза затруднениями (проблемы с памятью, мышечные спазмы, трудности при ходьбе), как оказалось позже, утратил способность воспринимать обычные цифры.

- У мужчины был обнаружен парадоксальный эффект. Получается так, что мозг понимает, что "видит" цифру и не дает осознать символ, в результате чего оказывается, что мужчина не видит цифру, - отметил старший автор исследования Майкл Макклоски.

Ученые изначально предположили, что подобная дисфункция может быть связана с психиатрической проблемой, а не нарушениями когнитивных процессов. Однако, проведенное психиатром исследование не выявило у пациента отклонений этого профиля.

Для изучения происходящего вне пределов сознания исследуемого ученые провели несколько экспериментов. В одном пациенту предложили перерисовать цифру 8 оранжевого цвета с дисплея ноутбука. R.F.S. не сумел этого сделать, изобразив лишь то, что сам он назвал "клубок спагетти на оранжевом фоне".

Во втором мужчине было необходимо распознать слова и изображения, размещенные на цифрах и буквах. С символами на буквах пациент справился полностью, на цифрах - только в половине вариантов.

Электроэнцефалография, проведенная во время второго эксперимента, показала, что мозг R.F.S. считывал расположенные на цифрах слова, но до осознания этот сигнал не доходил.

Данное явление, по словам ученых, свидетельствует, что восприятие и сознание не полностью связаны друг с другом, как принято считать.

- Эти результаты показывают, что мозг может выполнять сложную обработку данных без полного их осознания, - заключил Макклоски.