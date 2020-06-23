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23.06.2020 12:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья принять участие в голосовании по Конституции

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Прийти на избирательные участки и проголосовать за Конституцию призвал жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев. "Я хочу попросить всех прийти и проголосовать - мы сделаем процесс голосования максимально комфортным для вас и вашей семьи. Можно проголосовать и на дому", - сказал глава региона, обращаясь к жителям.

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Воробьев отметил, что в поправках к основному закону страны есть много важных вещей - и ценность семьи, и социальные гарантии, и развитие экономики. "Но самое главное - у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему, - говорит Андрей Воробьев. - В Подмосковье больше 50 городов и каждый из них меняется к лучшему по той или иной президентской программе. Это может быть строительство перинатального центра или школы, благоустройство парка или двора. Все это для нас с вами очень важно. Поэтому наш президент должен быть сильным, иметь возможность дальше избираться, а мы будем защищены от непредсказуемых шараханий и событий - это самое главное".

Высказать свое мнение о поправках в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля на избирательных участках. Такой длинный промежуток для голосования сделан для того, чтобы все успели проголосовать с учетом соблюдения санитарных норм.

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