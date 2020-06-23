ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции поступило более 1,2 млн заявок

Более 1,2 млн жителей Москвы и Нижегородской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Во вторник на заседании комиссии она привела итоговые цифры по числу заявлений на участие в ДЭГ, их прием завершился 21 июня в 14:00.

Всего в двух регионах подано 1 215 926 заявлений. От москвичей - 1 075 488, от нижегородцев - 140 438.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня. В Москве в 10:00, в Нижегородской области - в 14:00 по московскому времени. Оно завершится в 20:00 30 июня 2020 года.

Те граждане, кто зарегистрировался на ДЭГ, но по каким-то причинам не проголосовал через интернет в указанное время, может сделать это обычным способом на своем избирательном участке 1 июля.