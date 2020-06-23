Депутат МГД Картавцева: Пандемия COVID-19 определила выбор профессии медика тысячами ребят

"В "медицинских" классах, которые открыты в столичных школах с 2015 года при поддержке Первого МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городских учреждений здравоохранения, за последние годы вдвое выросло число учеников. Сегодня такие классы открыты в 71 московской школе, и более 4 тысяч 200 старшеклассников изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии, учатся оказывать первую помощь. По профессиональным программам в медколледжах обучается почти 2 тыс 500 школьников. Престиж профессии медика растет", - сказала Картавцева.

Врачи, оказавшиеся на передовой "ковидной" борьбы, стали народными героями, отмечает депутат. Таких персонажей в массовой культуре давно не встречалось.