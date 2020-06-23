Депутат МГД Картавцева: Пандемия подняла престиж профессии медика среди молодежи

Престиж медицинских профессий среди столичных выпускников школ растет. И немалую роль в этом сыграла пандемия коронавируса, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева.

По ее словам, в медицинских классах столичных школ за последние годы вдвое выросло число учеников. Напомним, медицинские классы, которые сегодня открыты в более чем в 70 школах Москвы, работают под патронажем Первого Московского государственного медицинского университета имеет Сеченова, Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова и городских учреждений здравоохранения. В этих классах более 4,2 тысячи школьников изучают микробиологию и биохимию, учатся оказывать первую медицинскую помощь. "И в столичных медицинских колледжах по профессиональным программам обучаются еще 2,5 тысячи школьников", - рассказала Картавцева агентству городских новостей "Москва".

Она считает, что самоотверженная работа столичных врачей во время пандемии COVID-19 станет для нынешних выпускников школ дополнительным стимулом для выбора профессии врача. "И это, наверное, самая высокая оценка труда врачей", - подчеркнула депутат.