Депутат Мосгодрумы Артемьев: Важно обеспечить все районы столицы удобной велоинфраструктурой

"Например, в Бирюлево и Царицыно еще есть над чем работать, ко мне часто поступают обращения жителей как раз по вопросам доступности велосипедной инфраструктуры", - сообщил он агентству городских новостей "Москва".
Артемьев уверен, что нужно проектировать велодорожки во всех районах Москвы, а также создавать удобные пункты проката и парковки, чтобы велосипедное сообщение в городе развивалось. Хорошо бы подключить к развитию велодвижения и работодателей, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы их сотрудники передвигались на велосипедах, ведь это и забота об экологии, и поддержание хорошей физической формы сотрудников.
Кроме того, нужно развивать бесплатные велокружки в школах и бесплатные велопрокаты.
"Если мы хотим, чтобы люди переходили на экологически безопасный вид транспорта, то и сами должны помогать в этом. Развитие велосипедной инфраструктуры должное удобным и выгодным для жителей столицы", - резюмировал депутат. Он также добавил, что сам вечерами катается на велосипедах вместе с семьей и у них даже есть любимый маршрут: от дендропарка в Восточном Бирюлеве через парк "Сосенки" в Царицыно до фруктового сада в Западном Бирюлеве и обратно.