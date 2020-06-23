Депутат Мосгодрумы Артемьев: Важно обеспечить все районы столицы удобной велоинфраструктурой

Такая же развитая велоинфраструктура, которой могут сегодня пользоваться жители центральных районов столицы, должна появиться и на всех других территориях, считает депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

"Например, в Бирюлево и Царицыно еще есть над чем работать, ко мне часто поступают обращения жителей как раз по вопросам доступности велосипедной инфраструктуры", - сообщил он агентству городских новостей "Москва".

Артемьев уверен, что нужно проектировать велодорожки во всех районах Москвы, а также создавать удобные пункты проката и парковки, чтобы велосипедное сообщение в городе развивалось. Хорошо бы подключить к развитию велодвижения и работодателей, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы их сотрудники передвигались на велосипедах, ведь это и забота об экологии, и поддержание хорошей физической формы сотрудников.

Кроме того, нужно развивать бесплатные велокружки в школах и бесплатные велопрокаты.

"Если мы хотим, чтобы люди переходили на экологически безопасный вид транспорта, то и сами должны помогать в этом. Развитие велосипедной инфраструктуры должное удобным и выгодным для жителей столицы", - резюмировал депутат. Он также добавил, что сам вечерами катается на велосипедах вместе с семьей и у них даже есть любимый маршрут: от дендропарка в Восточном Бирюлеве через парк "Сосенки" в Царицыно до фруктового сада в Западном Бирюлеве и обратно.