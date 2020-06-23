Фестиваль научного кино "ФАНК" пройдет в июле в онлайн-формате

Онлайн-фестиваль актуального научного кино "ФАНК" пройдет в Москве с 3 по 5 июля. Посмотреть кинопремьеры можно будет бесплатно в разделе Live на сайте Москино и на официальной странице Москино в Facebook.

Организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей.

Так, 3 июля пройдет лекция "VR - на стыке технологий и искусства". Режиссер документального кино и эксперт в области VR Георгий Молодцов расскажет о практическом применении новых технологий и о новой форме искусства в виртуальной реальности.

4 июля сценарист, режиссер и продюсер документального кино Юлия Киселева даст самый настоящий мастер-класс и научит, как выбрать тему для научно-популярного фильма, где искать героев, в главное, как научную информацию сделать интересной и доступной для широкого круга зрителей.

Также зрителей ждет премьера индийской документальной драмедии "Спросите у сексперта". Обсудить увиденное потом можно будет с профессиональным психологом.