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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Исследование ВCG: Москва показала эффективность мер по борьбе с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией" высоко оценена работа российской столицы по лечению коронавирусной инфекции. Там говорится, что она справилась с этим эффективней других мегаполисов мира.

Об этом свидетельствует в частности то, что в Москве доля горожан старше 65 лет, заразившихся COVID-19, в разы меньше, чем в других крупных городах мира. Сравнивается Москва с такими городами, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Вена, Цюрих, Милан, Мадрид, Амстердам, Стокгольм, Токио, Гонконг, Пекин, Сеул, Сингапур, Сидней. В зависимости от доступности публичных данных анализ проводился либо на уровне городов, либо штатов или областей стран.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По данным исследования, в Москве доля населения старше 65 лет от общего числа выявленных случаев COVID-19 составляет 16%, что на 31% меньше, чем в Италии, на 13% меньше, чем в Швейцарии, и на 11% - чем в Германии. Кроме того, пожилых жителей Москвы заразилось в 3,5 раза меньше, чем их ровесников в Нью-Йорке.

Доля смертей в домах престарелых от общего числа смертей от COVID-19 в Москве составила 4%, в то время как в Германии и Испании - 35% и 55% соответственно.

По мнению авторов исследования такой низкий процент в российской столице обусловлен не только тем, что в Москве и РФ относительно меньшая доля пожилых проживает в домах престарелых, но и рядом заблаговременно принятых мер - от запрета мероприятий и частичного перевода проживающих на дом или в частные учреждения - до зонирования учреждений и введения четкой системы маршрутизации.

Подчеркивается также, что низких показателей заболеваемости пожилых в Москве в целом удалось достичь благодаря их ранней изоляции и последующей эффективной социальной поддержке, а также введению особых мер в пансионатах ветеранов войны и труда. Эти оценки комментирует управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева:

- Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Этот опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии. Так, по числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира - число пациентов 65+ в два-три и более раз меньше, чем по миру, - и этот успех нужно развивать. Помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.

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Напомню, именно москвичи в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями раньше всех - 26 марта - были отправлены на самоизоляцию. Для их обслуживания на дому была организована специальная горячая линия. Достаточно было подать туда заявку на покупку и доставку лекарств и продуктов, товаров первой необходимости, дров и угля для жилого и садового дома, в котором нет центрального отопления, а также на выгул домашних питомцев или доставку корма. И все эти просьбы оперативно выполняли социальные работники вместе с многочисленным отрядом волонтеров.

По мнению аналитиков, успех российской столицы в борьбе с коронавирусом объясняется прежде всего комплексным подходом, при котором у Москвы не оказалось брешей и слабых звеньев, которые могли стать роковыми. Среди них сыграли свою роль пять решающих факторов. Первый - это масштабное тестирование с самых первых дней пандемии - в 3 раза больше, чем, например, в Германии или Корее. Второй - готовность системы здравоохранения к такому непредсказуемому и массовому заболеванию, как коронавирус. Речь идет как о большом числе стационаров с командами опытных медиков, так и о возможности быстрого развертывания дополнительных мощностей. Как указывается в исследовании, "Москва изначально имела обеспеченность в размере 28 реанимационных коек на 100 тыс. населения, что в ~2 раза выше среднего по ведущим странам мира (или находится на уровне Германии). Москва перед началом эпидемии обладала высоким запасом ИВЛ в размере 35 шт. на 100 тыс. населения, что в ~3 раза выше среднего по рассмотренным в анализе странам, включая Великобританию, Францию, Испанию".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Третий - ранний ввод карантина для всего населения (на ~1200 случай, по сравнению с Нью-Йорком - на >20000 случаев). Еще до ввода карантина в Москве закрылись школы, вузы, офисы, учреждения культуры и спорта. Все, что можно, перевели в дистанционный формат.

Четвертый - очень ранняя изоляция старшего поколения и людей из групп риска.

И пятый - в Москве были крайне быстро развернуты дополнительные коечные мощности. Эксперты BCG отмечают, что около 38 тыс. были развернуты к середине мая.

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