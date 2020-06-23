Лучшие проекты московских музеев к 75-летию Великой Победы

Столичные музеи подготовили виртуальную программу, посвященную 75-летию Великой Победы. Смотреть выставки, спектакли, лекции и мастер-классы можно в любое время в течение всего года. Как заверили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы, масштабная онлайн-программа охватывает различные темы и направления и будет интересна любой аудитории. "РГ" рассказывает, на какие проекты стоит обратить особое внимание.

Московский зоопарк приглашает на лекцию "Животные на войне"

Во время Великой Отечественной войны лошади помогали выживать блокадникам, доставляя продовольствие по "Дороге жизни". На коровах в тылу вспахивали поля. Собаки искали раненых, а также мины и диверсантов; почтовые голуби доставляли донесения в труднодоступные места, где с войсками не было связи. Особо ценились кошки, спасавшие продовольствие от мышей и крыс. Как еще животные помогали людям во время войны, рассказывают на онлайн-лекции в группах Московского зоопарка "ВКонтакте" и на Facebook.

Дом-музей Гоголя расскажет о режиссерах и актерах-фронтовиках

Кинолекторий музея рассказывает о режиссерах и киноактерах, которые в годы войны взяли оружие и пошли защищать родину, а также о фильмах, которые они потом сняли, вернувшись домой. В начале войны Леонид Гайдай едва не стал медиком… Как складывалась судьба выдающегося режиссера в те далекие годы, рассказывает старший научный сотрудник музея Александр Шамарин.

Государственный Дарвиновский музей открыл выставку "Животные на фронтах Великой отечественной войны"

До Берлина в 1945 году дошли не только солдаты, но и несколько верблюдов! Именно они тянули за собой артиллерийское орудие, которое расстреляло рейхсканцелярию Гитлера. А на Карельском фронте были созданы оленно-транспортные батальоны, которые вывозили раненых с поля боя и доставляли армии провиант. Все эти сюжеты и зарисовки представлены на картинах художников военных и послевоенных лет из коллекции музея.

Галерея Василия Нестеренко запустила музыкальный видеомарафон "Наша Победа"

В годы Великой Отечественной войны было написано немало задушевных романсов и лирических баллад. С известными песнями военных лет и произведениями, созданными современными авторами, знакомит зрителей фильм-концерт "Наша Победа", инициированный клубом авторской песни "Очарование".

Посмотреть можно уже сейчас на YouTube-канале музея.

В Выставочных залах Москвы предлагают сделать "Букварь Победы"

Это мастер-классы для детей и их родителей, где каждое занятие посвящено определенной букве алфавита. Дети не только запомнят буквы, но и научатся делать Корабль, Танк или Самолет; а еще смогут узнать, какие подвиги на военной технике совершались во время войны. Все подробности ищите в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook.

Музей "Садовое кольцо" вспоминает подвиги 160-й стрелковой брестской краснознаменной дивизии генерал-майора Тимофеева

Николай Сергеевич Тимофеев - генерал-майор, командир 160-й стрелковой брестской краснознаменной дивизией народного ополчения Дзержинского района города Москвы - в 1968 году записал свои воспоминания о боевых подвигах в трех книгах, выдержки из которых представляет музей.

Лица героев дивизии, многие из которых получили свои награды посмертно, представлены еще на одной выставке.