Лучшие проекты московских музеев к 75-летию Великой Победы

Московский зоопарк приглашает на лекцию "Животные на войне"
Во время Великой Отечественной войны лошади помогали выживать блокадникам, доставляя продовольствие по "Дороге жизни". На коровах в тылу вспахивали поля. Собаки искали раненых, а также мины и диверсантов; почтовые голуби доставляли донесения в труднодоступные места, где с войсками не было связи. Особо ценились кошки, спасавшие продовольствие от мышей и крыс. Как еще животные помогали людям во время войны, рассказывают на онлайн-лекции в группах Московского зоопарка "ВКонтакте" и на Facebook.
Дом-музей Гоголя расскажет о режиссерах и актерах-фронтовиках
Кинолекторий музея рассказывает о режиссерах и киноактерах, которые в годы войны взяли оружие и пошли защищать родину, а также о фильмах, которые они потом сняли, вернувшись домой. В начале войны Леонид Гайдай едва не стал медиком… Как складывалась судьба выдающегося режиссера в те далекие годы, рассказывает старший научный сотрудник музея Александр Шамарин.
Государственный Дарвиновский музей открыл выставку "Животные на фронтах Великой отечественной войны"
До Берлина в 1945 году дошли не только солдаты, но и несколько верблюдов! Именно они тянули за собой артиллерийское орудие, которое расстреляло рейхсканцелярию Гитлера. А на Карельском фронте были созданы оленно-транспортные батальоны, которые вывозили раненых с поля боя и доставляли армии провиант. Все эти сюжеты и зарисовки представлены на картинах художников военных и послевоенных лет из коллекции музея.
Галерея Василия Нестеренко запустила музыкальный видеомарафон "Наша Победа"
В годы Великой Отечественной войны было написано немало задушевных романсов и лирических баллад. С известными песнями военных лет и произведениями, созданными современными авторами, знакомит зрителей фильм-концерт "Наша Победа", инициированный клубом авторской песни "Очарование".
Посмотреть можно уже сейчас на YouTube-канале музея.
В Выставочных залах Москвы предлагают сделать "Букварь Победы"
Это мастер-классы для детей и их родителей, где каждое занятие посвящено определенной букве алфавита. Дети не только запомнят буквы, но и научатся делать Корабль, Танк или Самолет; а еще смогут узнать, какие подвиги на военной технике совершались во время войны. Все подробности ищите в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook.
Музей "Садовое кольцо" вспоминает подвиги 160-й стрелковой брестской краснознаменной дивизии генерал-майора Тимофеева
Николай Сергеевич Тимофеев - генерал-майор, командир 160-й стрелковой брестской краснознаменной дивизией народного ополчения Дзержинского района города Москвы - в 1968 году записал свои воспоминания о боевых подвигах в трех книгах, выдержки из которых представляет музей.
Лица героев дивизии, многие из которых получили свои награды посмертно, представлены еще на одной выставке.