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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Милорад Додик и Эмир Кустурица прибыли в Москву

Текст: Александр Борисов
Фото: Радио и телевидение Республики Сербской

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и его советник - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также сопровождающая их команда Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) прибыли в Москву для участия в церемонии Парада Победы, где по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими промаршируют 75 сербских гвардейцев.

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Во вторник политик и признанный мастер насладились прогулкой по центру российской столицы.

Милорад Додик открыто заявил, что всегда рад оказаться в Москве, а тем более по личному приглашению российского лидера Владимира Путина. "Россия внесла решающий вклад в слом фашизма, - отметил политик в интервью РТРС. - Действительно, посредством этого Парада дается серьезный отпор ревизионистам".

Эмир Кустурица поделился своими размышлениями о том, что глобализация в длительном историческом периоде от Римской империи до наших дней всегда проявляла амбивалентное отношение к защите малых народов. При этом, по его мнению, непосредственным отражением этого процесса стали Первая и Вторая мировые войны, а также ревизия истории, поскольку популяризация информации о существовании малых наций не вписывается в его рамки.

Между тем

Эмир Кустурица поделился с "РГ" своим видением перспектив развития отношений с Россией. "Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - указал он, добавив, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". В этой связи Кустурица высказал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

Фото: Минобороны России
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"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал режиссер. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Босния и Герцеговина Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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