Московские спортсмены отмечают Олимпийский день

Сегодня по всему миру отмечается Международный Олимпийский день. В Москве он совпал с открытием спортсооружений и бассейнов, подчеркнул в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Мы конечно, специально ничего не готовили. Но так совпало, что именно сегодня - после трехмесячной паузы - возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы. Вновь открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения. Сняты ограничения на пользование стадионами, футбольными полями и тренажерами во дворах и парках", - подчеркнул Собянин.

Глава города напомнил, что уже с июня более 800 московских спортсменов высшего класса возобновили профессиональные тренировки. А сегодня "вернулись" в спорт и любители.