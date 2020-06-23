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23.06.2020 12:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские учителя раскрыли секреты подготовки к ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Уже 3 июля выпускники начнут сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны для поступления в вуз. В этот день они будут писать "Единый" по географии, литературе и информатике.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Учителя московских школ, чьи выпускники из года в год получают максимальные баллы на экзамене, поделились советами со школьниками. Они рассказали, как правильно спланировать время, и на какие экзаменационные задания следует обратить внимание.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Триста тысяч учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Эксперт ЕГЭ, учитель биологии школы № 1619 им. М.И. Цветаевой Вадим Польшин рассказывает, что ежегодно пятая часть всех выпускников выбирает биологию.

- Много ошибок на экзамене связано не с пробелами в знаниях, а с невнимательностью и неспособностью понять текст задания. Например, особенно внимательным следует быть при выполнении заданий второй части экзамена, в которой нужно дать развернутый ответ. Здесь велик соблазн изложить весь объем знаний по обозначенной теме, однако нужно дать ответ строго на поставленный вопрос. Иначе есть риск получить лишь 1 балл с формулировкой "не понял сути вопроса", - говорит педагог.

При подготовке к экзамену Вадим Польшин всегда напоминает 11-классникам о необходимости успокоиться и сосредоточиться, работать без суеты.

Эксперт ЕГЭ, учитель английского языка школы № 1619 имени М.И. Цветаевой Елена Максимова каждый год сдает экзамен сама, чтобы побывать на месте ученика и понять, с какими трудностями он может столкнуться.

- Мне невероятно трудно ограничить себя в объеме слов или времени. Поэтому, изучив свои ошибки, советую ученикам ставить четкую цель, планировать и контролировать время, - отмечает Елена Максимова. - Уложиться в отведенные минуты и раскрыть вопрос полностью - непростая задача. И результат зависит от умения ученика сосредоточиться распределить свои ресурсы на выполнение каждого задания. И конечно, нельзя исключать фактор волнения. Поэтому рекомендую пройти пробный ЕГЭ в Московском центре качества образования, это создаст реальную обстановку экзамена и даст возможность ученику проверить себя в условиях стрессовой ситуации.

Фото: iStock
Психолог рассказала, как подготовиться к ЕГЭ

Волнение перед экзаменами - естественно. Задача родителей - создать комфортные условия для подготовки ребенка, считает кандидат педагогических наук, учитель русского языка и риторики Пушкинской школы № 1500 Лариса Фейман. Ее ученики часто получают максимальные сто баллов на ЕГЭ.

- Умение сосредоточиться - это не бегло пробежаться по привычным фразам задания, а вдумчиво изучить их и определиться с алгоритмом выполнения. Это помогает правильно понять смысл вопроса и сфокусироваться на деталях. Для этого необходимо работать с предложенным текстом, выписывая и выделяя для себя ключевые слова. Внимательное прочтение заданий снимает волнение и тревожность, что в свою очередь положительно сказывается на результатах, - подчеркивает Лариса Фейман.

Кстати, школьники Москвы и всей России полезную информацию по подготовке к ЕГЭ могут найти на портале "Школа большого города". Там создан специальный раздел "В помощь выпускнику-2020". Здесь есть диагностические работы, онлайн-занятия, советы психологов и многое другое.

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