Московское метро закроет часть "красной" ветки

В столичном метро из-за технологических работ закроют часть Сокольнической линии, сообщает агентство "Москва".

Движение между станциями "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" приостановят с 4 по 6 июля. Это необходимо, чтобы ввести в эксплуатацию так называемый оборотный тупик за станцией "Саларьево". Он нужен для дополнительных маневров поездов.

На время закрытия станций между ними будут курсировать компенсационные автобусы.