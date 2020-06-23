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23.06.2020 / 09:54
Текст: Сергей Бабкин

Московское метро закроет часть "красной" ветки

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В столичном метро из-за технологических работ закроют часть Сокольнической линии, сообщает агентство "Москва".

В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

Движение между станциями "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" приостановят с 4 по 6 июля. Это необходимо, чтобы ввести в эксплуатацию так называемый оборотный тупик за станцией "Саларьево". Он нужен для дополнительных маневров поездов.

На время закрытия станций между ними будут курсировать компенсационные автобусы.

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