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23.06.2020 / 13:24
Текст: Сергей Бабкин

Москвичи пошли в бассейны с 7 часов утра

Жители Москвы, соскучившиеся по "большому спорту", уже с 7 часов утра отправились в только что открывшиеся бассейны.

Одним из первых пловцов принял аквацентр "Лужники". Анонс открытия появился вчера во всех лужнецких соцсетях. Самыми первыми, как убедился корреспондент "РГ", на дорожки вышли офисные работники. Они традиционно приходят перед началом смены. Сегодня, когда жизнь в городе постепенно оживает, утренний ритуал снова возвращается.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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С 10 часов заработал водный развлекательный комплекс. Правда, не весь: горки пока закрыты. Зато работают все водные зоны и даже детская игровая на втором этаже. Народу там пока не очень много, нам удалось застать несколько семей с детьми.

От "довирусных" времен бассейн отличает социальная разметка в раздевалках, персонал, облаченный в маски и перчатки, и пока еще закрытое кафе. Однако это не мешает горожанам отдыхать у воды и на шезлонгах на открытой лужнецкой террасе.

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