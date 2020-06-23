МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения

Ношение масок не влияет на распознавание лиц камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Масочный режим никак не сказался на результативности работы системы контроля за безопасностью жителей и гостей столицы.

"Данные с видеокамер помогли в прошлом году раскрыть более трех тысяч преступлений. Систему видеонаблюдения в своей работе используют полицейские, сотрудники МЧС, а также службы городского управления", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Москве сейчас насчитывается порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В дальнейшем этой функцией планируют оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.