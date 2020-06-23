Новости

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,2 километра 03:55
Эксперт заявил о невозможности заражения COVID-19 в открытых водоемах 03:42
В Гидрометцентре перечислили российские курорты с самой теплой водой 03:22
Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом 03:15
Председатель 75-й сессии ГА ООН назвал главные цели своей работы 02:51
МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения 02:34
Посол РФ встретился со спецпредставителем США по Афганистану 02:25
Дипломаты рассказали о судьбе оставшихся в Эквадоре россиян 01:59
Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз 01:53
На Москве-реке откроется пассажирская навигация 01:25
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в 15 км от Хмеймима 01:15
Минобороны РФ опубликовало историю персонажа-фронтовика Василия Теркина 00:43
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца 00:42
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз 22.06.2020
На Аляске спрятали от туристов опасный автобус из книги "В диких условиях" 22.06.2020
Макрон: Инцидент с кораблями Франции и Турции говорит о "смерти мозга НАТО" 22.06.2020
В Москве скончались 26 пациентов с коронавирусом 22.06.2020
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа 22.06.2020
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac 22.06.2020
Лукашенко исключил фальсификацию выборов президента 22.06.2020
Генетики нашли способ "предсказать" развитие диабета в детском возрасте 22.06.2020
В Петербурге задержали подростков, избивших уличных музыкантов 22.06.2020
В Крыму с 1 июля увеличат число пригородных железнодорожных маршрутов 22.06.2020
В России почти 6 тысяч военных вылечились от коронавируса 22.06.2020
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля 22.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 02:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ношение масок не влияет на распознавание лиц камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Масочный режим никак не сказался на результативности работы системы контроля за безопасностью жителей и гостей столицы.

Как работает распознавание лиц в московском метро

"Данные с видеокамер помогли в прошлом году раскрыть более трех тысяч преступлений. Систему видеонаблюдения в своей работе используют полицейские, сотрудники МЧС, а также службы городского управления", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Москве сейчас насчитывается порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В дальнейшем этой функцией планируют оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.

Общество Власть Безопасность Москва Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Apple официально представила iOS 14. Список нововведений
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей