На Москве-реке откроется пассажирская навигация

Пассажирская навигация возобновляется на Москве-реке. Со вторника, 23 июня, вновь начнут курсировать около 80 судов. Из-за действующих санитарных ограничений, пассажирам рекомендовано быть в масках и перчатках, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию. Сократится и общая численность туристов на борту во время экскурсий. Перед стартом речного сезона специалисты проверили и привели в порядок все пассажирские причалы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"У судов в этом году больше десятка маршрутов. С воды можно будет посмотреть на исторический центр, основные достопримечательности и живописные районы столицы. Продолжительность прогулки от часа до трех", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Отправиться на экскурсию по Москве-реке можно будет с десяти основных городских причалов. Для удобства пассажиров еще два - Братеево и Марьино - откроют на юге столицы. После каждого рейса судно в обязательном порядке отправят на дезинфекцию. Билеты будут доступны и онлайн, и на специальных точках продаж.